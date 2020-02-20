، "نتنياهو" يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة ،

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أعلن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس) عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، وذلك قبل أقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات التشريعية.
وقال "نتنياهو" في شريط فيديو: "اليوم لدي أخبار رائعة، لأننا نريد إضافة 2200 وحدة سكنية جديدة المستوطنة المبنية على جبل أبو غنيم الذي يقع ورائي، لقد أقمت هذا الحي عام 1997 عندما انتخبت رئيسًا للوزراء، على الرغم من اعتراضات من جميع أنحاء العالم".
وأشار رئيس وزراء الاحتلال إلى أن الأبنية الجديدة ستتيح استيعاب 10 آلاف شخص آخرين بالإضافة لحوالي 40 ألف شخص موجودين حالياً.
وذكر "نتنياهو" أنه وافق على بناء حي جديد يضم عدة آلاف من المنازل في منطقة في القدس المحتلة أيضاً.
نتنياهو القدس الشرقية
"نتنياهو" يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-20
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس) عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، وذلك قبل أقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات التشريعية.
وقال "نتنياهو" في شريط فيديو: "اليوم لدي أخبار رائعة، لأننا نريد إضافة 2200 وحدة سكنية جديدة المستوطنة المبنية على جبل أبو غنيم الذي يقع ورائي، لقد أقمت هذا الحي عام 1997 عندما انتخبت رئيسًا للوزراء، على الرغم من اعتراضات من جميع أنحاء العالم".
وأشار رئيس وزراء الاحتلال إلى أن الأبنية الجديدة ستتيح استيعاب 10 آلاف شخص آخرين بالإضافة لحوالي 40 ألف شخص موجودين حالياً.
وذكر "نتنياهو" أنه وافق على بناء حي جديد يضم عدة آلاف من المنازل في منطقة في القدس المحتلة أيضاً.
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
05:27 PM
قبل أقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس) عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة، وذلك قبل أقل من أسبوعين على إجراء الانتخابات التشريعية.
وقال "نتنياهو" في شريط فيديو: "اليوم لدي أخبار رائعة، لأننا نريد إضافة 2200 وحدة سكنية جديدة المستوطنة المبنية على جبل أبو غنيم الذي يقع ورائي، لقد أقمت هذا الحي عام 1997 عندما انتخبت رئيسًا للوزراء، على الرغم من اعتراضات من جميع أنحاء العالم".
وأشار رئيس وزراء الاحتلال إلى أن الأبنية الجديدة ستتيح استيعاب 10 آلاف شخص آخرين بالإضافة لحوالي 40 ألف شخص موجودين حالياً.
وذكر "نتنياهو" أنه وافق على بناء حي جديد يضم عدة آلاف من المنازل في منطقة في القدس المحتلة أيضاً.
، "نتنياهو" يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة ،
المصدر : الخليج 365
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