محمد بن مسعود - الدمام - خلال لقاء بالرياض بحضور الأميرة ريما بنت بندر التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها. حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وزير الخارجية وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وزير الخارجية وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظيره الأمريكي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-20 التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها. Advertisements حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان 20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 05:17 PM خلال لقاء بالرياض بحضور الأميرة ريما بنت بندر خلال لقاء بالرياض بحضور الأميرة ريما بنت بندر التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها. حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان ، وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظيره الأمريكي ،

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