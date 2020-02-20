، "عمل الرياض" تضبط 402 مخالفة خلال أسبوع ،

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أسفرت 2841 زيارة تفتيشية نفذتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع الجهات المعنية؛ عن ضبط 402 مخالفة خلال أسبوع.
واستهدفت الحملات التفتيشية المفاجئة، المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.
وشملت الحملات: "الرياض، ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير".
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.
وشدد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.
ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.عمل الرياض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
"عمل الرياض" تضبط 402 مخالفة خلال أسبوعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-20
أسفرت 2841 زيارة تفتيشية نفذتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع الجهات المعنية؛ عن ضبط 402 مخالفة خلال أسبوع.
واستهدفت الحملات التفتيشية المفاجئة، المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.
وشملت الحملات: "الرياض، ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير".
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.
وشدد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.
ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
05:15 PM
تنفيذ 2840 زيارة تفتيشية في 15 مدينة ومحافظة
أسفرت 2841 زيارة تفتيشية نفذتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، وبالتعاون مع الجهات المعنية؛ عن ضبط 402 مخالفة خلال أسبوع.
واستهدفت الحملات التفتيشية المفاجئة، المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها.
وشملت الحملات: "الرياض، ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير".
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف السيالي، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.
وشدد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.
ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.
، "عمل الرياض" تضبط 402 مخالفة خلال أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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