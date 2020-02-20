شكرا لمتابعة خبر عن «كراني» يُعلن عن زائر قطبي ثانٍ خلال أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن خبير الأرصاد حسن كراني، عن زائر قطبي آخر سيحل يوم الاثنين الموافق 24 فبراير، عبر الشمالية الغربية. وتحت عنوان (زائر راحل وزائر قادم)، قال «منتصف ونهاية الغد يرحل الزائر الحالي، بقاياه بعد الرحيل تؤثر على الشمالية الغربية، غرب الجوف، شمال الساحل الغربي». وأضاف: «الإثنين 24 فبراير يحل زائر قطبي ٱخر عبر الشمالية الغربية بإنخفاض 3 _ 6 م+ صقيع+ هطول ثلجي عالشمال، جهزوا اللبس الشتوي للإثنين 24 فبراير».

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