شكرا لمتابعة خبر عن توضيح جديد من الصحة حول فيروس كورونا القاتل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جددت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تأكيدها على أنه حتى الأن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بالمملكة.

وقالت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إنه وبلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (75727) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم(14649) بينما توفي(2012).

وطالبت الجميع بأخذ المعلومة من المصادر الرسمية والتواصل مع الخدمة.