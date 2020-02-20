شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمير مكة يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو «بنت مكة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه سمو الأمير خالد الفيصل، أمير مكة المكرمة، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب «بنت مكة». وأوضحت إمارة مكة المكرمة، أن الفيديو يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة. وأكدت أن توجيه سمو الأمير تضمن إحالتهم للجهات المختصه للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

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