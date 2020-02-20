شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمريكية تزور المملكة لأول مرة: «أحببت العباءة لإخفائها الوزن» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - لبت سيدة أمريكية، دعوة تلقتها من أحد طلابها المبتعثين بالمملكة، خصوصا وانتظارها هذه الدعوة منذ فترة طويلة.
وأوضحت الأمريكية، أنها تعيش بمفردها ولم ترزق بأطفال، إلا أن لديها المئات من الأبناء ممن ينادوها «أمي» من دول مختلفة حول العالم، والكثير منهم في السعودية.
وقالت إنها شعرت بأن الأجواء مألوفة، وكأنها زارتها من قبل، بعد أن زارت عدد من المناطق في المملكة.
وحرصت على ارتداء العباءة كتقليد عربي، قائلة: «من الجيد وجود عباءة لإخفاء الوزن بعد الأكل».
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