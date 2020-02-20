شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الإبلاغ عن ظهور الجراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طريقة الإبلاغ عن حالة الجراد ، للمساعدة في الحد من إنتشاره .

وأوضحت أنه يمكن التبليغ إلكترونياً من خلال إتباع الخطوات التالية :

1- الدخول على نظام “بلغ ” الإلكتروني .

2- تسجيل البلاغ عن حالة الجراد في منطقتك .

3- يمكن الإستفسار من خلال تطبيق “واتس آب ” على الجوال 0530233560 .

وأكدت الوزارة أن خدمة التبليغ تتيح تقديم المشورة الفنية للحد من إنتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية ، إمكانية مباشرة ومتابعة البلاغ ، ضمن جهود الوزارة للسيطرة على الآفات النباتية والجراد في جميع مناطق المملكة .