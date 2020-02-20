شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الإمام تكشف سبب إعفاء عميد كلية الشريعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إشارة إلى الخبر الذي نشرته صحيفة «صدى» بشأن قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ حول إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض، وتعيين الدكتور صالح بن أحمد الوشيل، فقد أصدرت جامعة الإمام بيانًا حول التفاصيل.

وأوضحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن ذلك تم على أثر احتفال كلية الشريعة بالاعتماد الأكاديمي لبرامجها، حيث تم دعوة أشخاص بدون أخذ الموافقات اللازمة من إدارة الجامعة ودعوة شخصيات عليهم مخالفات فكرية وآراء تخالف منهج الوسطية والاعتدال.

وأضافت في بيان لها «وحسب توجيهات مدير الجامعة فقد تعاملت الجامعة مع هذا الأمر بكل حزم، حرصا منها على تنقية رحابها من أي شوائب فكرية قد تمس أمن الوطن أو تخالف منهج الوسطية والاعتدال».

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وأكدت الجامعة حرص مدير الجامعة على ترسية منهجها المعتدل القائم على حماية فكر طلابها وطالباتها ومنسوبيها، وعدم التهاون مع أي ضرب من ضروب الفكر الضال والمنحرف، والوقوف أمام كل فكر غال أو متشدد.

وشددت أنها سائرة في منهجها المعتدل امتثالا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- في توفير الأجواء المناسبة للعلم النافع، بعيدا عن أي فكر أو تحزب أو تشدد لامكان له في وطننا الغالي.