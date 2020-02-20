شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق» يكشف عن توقيت تاريخي لن يتكرر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث الفلكي وخبير الطقس والمناخ خالد الزعاق عن قوع حدث تاريخي اليوم الخميس لا يتكرر إلا مرة واحدة في التاريخ .
وقال “الزعاق ” في فيديو له : اليوم، الساعة الثامنة مساءً، الدقيقة العشرون الثانية العشرون، سيكون التاريخ 20/02/2020 20:20:20، لن يتكرر في التاريخ.
وأشار إلى أن مثل هذه الصدف التاريخية لا تمر في عمر كثير من الأشخاص ، وأن الأجمل من ذلك هو استغلال تلك التوقيتات التاريخية لصناعة أحداث مميزة في حياة الإنسان .
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