شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الجراد يتساقط بقوة المطر في الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، تساقط الجراد على الأرض في جنوب قرية لينة بالحدود الشمالية، مساء أمس الأربعاء.

وأوضح الفيديو، تساقط الجراد بفعل قوة المطر الشديد الذي يهطل على مساحات واسعة من المملكة.

يذكر أن صحيفة «صدى» قد نشرت مقاطع فيديو عديدة لوصول الجراد إلى مناطق عديدة في المملكة.