شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جبال اللوز تكتسي بالبياض لليوم الثاني على التوالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد جبال اللوز بتبوك، استمرارًا في تساقط الثلوج لليوم الثاني على التوالي، إذ نشرت «صدى» يوم أمس الأربعاء مقطع فيديو يوثق الثلوج هناك.

وأظهر مقطع فيديو وصور، جبال اللوز تكتسي بالبياض، بينما يلهو الأطفال بالثلوج.

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