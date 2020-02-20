شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لزوجة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.. شاهد كيف ظهرت؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت زوجة سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق، لأول مرة منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، فيما كشفت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن سبب ذلك.

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أول ظهور لزوجة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق.. شاهد كيف ظهرت؟

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وأفادت الوكالة، بأن حرم السلطان هيثم بن طارق، أقامت مساء الأربعاء ختمة للعزاء في اليوم الأربعين لوفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بقاعة الأسرة المالكة في الخوير.

وأضافت: "حضر الختمة عدد من صاحبات السمو وعضوات مجلس الدولة ومجلس الشورى ووكيلات الوزارات وقرينات الوزراء وكبار القادة العسكريين وعدد من المواطنات".

ويوافق الأربعاء 2020/2/19، اليوم الأربعين على رحيل السلطان قابوس بن سعيد؛ حيث تنتهي فترة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام حدادًا على رحيله ليتم رفع أعلام السلطنة مجددًا.

وكان سلطان عمان، قابوس بن سعيد، توفي يوم الجمعة الموافق 10 يناير/كانون الثاني الماضي، عن عمر ناهز 79 عامًا؛ حيث حكم سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، ولم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وعقب الوفاة، أعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يومًا.

جدير بالذكر أن مجلس الدفاع العماني أعلن تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانًا لعمان، خلفًا للسلطان قابوس بعد فتح وصيته.