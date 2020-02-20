أمير مكه يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو (بنت مكة) #لستن_بنات_مكه

︎ . وجه أمير منكقة مكة سمو الأمير خالد الفيصل بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب ( بنت مكه ) الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

وتضمن توجيه سموه إحالتهم للجهات المختصه للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.





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