تعديل نظام الجمعيات التعاونية على طاولة الشورى

يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الإثنين على عددٍ من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة الهامة للإحصاء للعام المالي 1440/1439، في جلسة سابقة. ويطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية، ثم يصوت بعد ذلك على توصية اللجنة بهذا الشأن.

الصندوق الخيري

خلال الجلسة التي يعقدها الثلاثاء يصوت المجلس على عددٍ من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440/1439، في جلسة سابقة.

كما يصوّت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440/1439، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير. ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1440/1439، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

الهلال الأحمر

خلال الجلسة التي يعقدها الشورى الأربعاء يصوت على عددٍ من توصيات اللجنة الصحية، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1440/1439، في جلسة سابقة.

تقارير يناقشها المجلس

- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

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- الهيئة العامة للطيران المدني

- البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة

- الهيئة الملكية لمحافظة العلا

- مكتبة الملك فهد الوطنية

- وزارة الإسكان

- الخطوط الحديدية