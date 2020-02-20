السعودية اليوم / سفير المملكة لدى بوركينا فاسو يلتقي وزير التعدين



واغادوغو 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو، الدكتور ولید بن عبدالرحمن الحمودي، في مكتبه بمقر السفارة اليوم، معالي وزير التعدين والمناجم البوركيني، عمرو إيداني.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المملكة العربية

// انتهى //

16:46ت م

0186



واغادوغو 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو، الدكتور ولید بن عبدالرحمن الحمودي، في مكتبه بمقر السفارة اليوم، معالي وزير التعدين والمناجم البوركيني، عمرو إيداني.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بوركينا فاسو في مجال التعدين.// انتهى //16:46ت م0186

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