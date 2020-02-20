السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان يستقبل المدير العام "للأونروا" في لبنان



بيروت 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر السفارة ببيروت اليوم المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني.

وجرى خلال اللقاء عرض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى جهود المملكة العربية

// انتهـى //

16:38ت م

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بيروت 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر السفارة ببيروت اليوم المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني.وجرى خلال اللقاء عرض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى جهود المملكة العربية السعودية الرامية لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق على الصُّعد كافة.// انتهـى //16:38ت م0184

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