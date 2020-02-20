

الدمام 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

تواصل فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية في مكافحة أسراب الجراد القادم من الحدود الجنوبية نتيجة تأثير الرياح الجنوبية من الأحد الماضي، والمتوقع استمرارها إلى يوم غد الجمعة، وبينت الوزارة أن فِرَق المكافحة التي يصل عددها إلى 43 فرقة تتوزع في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وقد بدأت بأعمال المكافحة منذ بداية الحالة بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية لتوحيد الجهود، ومكافحة الجراد داخل النطاق العمراني، في حين تقوم فِرَق الوزارة بمكافحة أسراب الجراد في المزارع خارج النطاق العمراني.

وأرجع المدير العام لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني توجه الجراد في المنطقة الشرقية إلى النطاق العمراني نتيجة لجفاف مناطق التكاثر المحيطة، وعدم ملاءمة البيئة خارج النطاق العمراني للتكاثر، نظرا لأن أسراب الجراد تبحث عن مناطق رطبة ويتوفر فيها الغذاء.

وكشف المهندس الشمراني أن الأحوال الجوية غير المستقرة أثرت على عمليات المكافحة نظرا لطيران الجراد على ارتفاعات عالية.

ودعا الشمراني إلى ترك أكل الجراد نظراً لتسممه بمبيدات الرش التي قد تسبب تسمما لمن يتناول الجراد، إلى جانب الإبلاغ عن حالات الجراد عبر تطبيق الوزارة “بلغ” أو إرسالة رسالة واتساب إلى الرقم 0530233560 .

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة أن فرق العمل وُزعت على محافظات المنطقة الشرقية بمتابعة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، ويجري التنسيق مع الجهات الشريكة والمساندة لتغطية الجهود التي تبذلها الوزارة في المزارع وخارج النطاق العمراني بحيث تسهم هذه الجهات في تغطية الأحياء السكنية داخل النطاق العمراني مع تأمين الدعم الفني والمادي بالمبيدات الحشرية اللازمة من قبل فرع الوزارة .

// انتهى//

16:36ت م

0183





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " البيئة " : 43 فرقة لمكافحة الجراد في المنطقة الشرقية تواصل أعمال الرش والمتابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.