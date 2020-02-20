

الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

نفذت القيادة العامة لطيران الأمن مهمتي اخلاء طبي جوي اليوم وأمس لمريضين.

وتمثلت الحالة الأولى لطفل جرى نقله من مستشفى جنوب القنفذة إلى محافظة جدة، فيما نقل مسن في حالة حرجة من مستشفى الزلفي العام إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض.

الجدير بالذكر أن طائرات الأمن مجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية التي تضمن بمشيئة الله انجاز مثل هذه المهام بكل دقة وسرعة ، وتسعى القيادة العامة لطيران الأمن لتنفيذ مثل هذه المهام كجزء من مهامها الإنسانية المتعددة .

// انتهى //

16:27ت م

0179





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / طيران الأمن ينفذ اخلاء طبي لحالتين بالقنفذة والزلفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.