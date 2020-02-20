السعودية اليوم / المحكمة الجزائية المتخصصة تعلن عن موعد للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم خالد السويد



الرياض 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / خالد بن محمد بن صالح السويد, سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1073297762)، عن حضور جلسات المحاكمة للنظر في الدعوى المقامة عليه, وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها , فقد جرى تحديد موعد للنظر في الدعوى وذلك يوم الاثنين الموافق 21 / 7 / 1441هـ الساعة (العاشرة) صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد , وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية , والمادة الـ(25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

// انتهى //

16:25ت م

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