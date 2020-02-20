

بريدة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم توقيع مذكرتي تعاون تابعتين للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة، الأولى مع جمعية "إعلاميون" ، وذلك لافتتاح مقر للجمعية في منطقة القصيم ، والأخرى مع مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات لافتتاح مقر للمركز في مقر الغرفة ، وأيضاً توقيع عقد إعداد ودراسة للخريطة الاقتصادية لمحافظة عنيزة 2030.

ووقع مذكرتي التعاون من جانب غرفة عنيزة رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة نزار الحمد الحركان ، وعن جمعية إعلاميون رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعود بن فالح الغربي ، وعن المركز الدكتور عاصم بن طاهر عرب،كما تهدف الاتفاقيتين إلى تفعيل دور الغرفة في دعم القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية من خلال ماتقدمه الغرفة من هاتين المذكرتين ، والتعاون وتبادل الخبرات والمنافع فيما بين الغرفة والجمعية والمركز.

وأعرب الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عن شكره للمسؤولين في الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة ، لحرصهم على التوقيع مثل هذه الاتفاقيات وعقود الشراكة لدعم كل مامن شأنه رفعة للمحافظة وللمنطقة، مشيداً بعقد الشراكة الذي أبرمته الغرفة مع جمعية إعلاميون ومركز عاصم للاستشارات.

وتطلع سمو أمير القصيم إلى إيجاد مثل هذه العقود ومذكرات التفاهم التي تدعم القطاع الخاص والمجتمع، سواءً عبر تبادل الخبرات والاستشارات أو عن طريق التدريب أو التأهيل أو الدعم ، لافتاً النظر إلى أن ذلك سينعكس إيجابيًا على أبناء هذا الوطن المعطاء ، داعياً الله للجميع التوفيق والسداد.

حضر التوقيع محافظ عنيزة عبد الرحمن بن إبراهيم السليم ، ونائبا رئيس مجلس غرفة عنيزة خالد الصيخان ، وأمين الملاح ، والأمين العام المكلف عادل الرشيد ، ومن جمعية إعلاميون نائب رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون الأهلية ناصر بن فالح الغربي وعضوا مجلس إدارة الجمعية أ. خلف ملفي ، و أ.نايف الكرمشي ، ومن جانب المركز أ. سعود بن عاصم عرب ، ود. محمد بن حسين غانم مسؤول الدراسات بالمركز.

// انتهى //

16:17ت م

0175





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يشهد توقيع مذكرتي تعاون لغرفة عنيزة مع جمعية "إعلاميون" ومركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.