السعودية اليوم / وكيل إمارة الشرقية يشارك في احتفال القنصلية الأمريكية في الظهران بيومها الوطني



الظهران 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

حضر وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال أمس، حفل قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بالظهران، بمناسبة اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمقر القنصلية.

وأشاد الدكتور البتال خلال مشاركته بالعلاقات المميزة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية التي تمتد لأكثر من ٧٥عاماً .

وتجول وكيل إمارة الشرقية برفقة القنصل العام الأمريكي راتشنا كورهونن ، في المعرض المصاحب للمناسبة، الذي يوثق مراحل مهمة من العلاقات بين البلدين، كما تجول على عدد من الفعاليات المصاحبة.

// انتهى //

16:12ت م

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