السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة نجران يلتقي رئيس وأعضاء جمعية "ليث" بالمنطقة



نجران 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، أهمية العمل التطوعي في المجتمع، وإبراز ما يتميز به الشباب السعودي من حب لعمل الخير وتقديم كل الدعم والمساندة للمحتاجين.

وأشاد سموه خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس جمعية ليث للإنقاذ حمد بن صالح آل مسعد، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة، بالدور الكبیر الذي تقوم به الفرق التطوعية لخدمة جميع شرائح المجتمع في ظل دعم القيادة الرشيدة، مؤكدًا سموه أهمية تفعيل ثقافة العمل التطوعي.

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريرًا اشتمل على الأعمال والبرامج التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية.

من جانبه أوضح رئيس جمعية ليث ،أن عدد المنتسبين للجمعية بلغ 138 متطوعًا ومتطوعة، وهم من رواد البحث والإنقاذ التطوعي، مشيرًا إلى أن الهدف من تأسيس الفريق هو الاستفادة من أفضل الطاقات البشرية والآليات الحديثة لتلبية طلبات الاستغاثة بجاهزية عالية، إلى جانب تدريب وتأهيل الشباب على التعامل مع الأخطار والوقاية منها وشغل أوقات فراغهم بالنفع الذي يعود على الوطن والمواطن، وكذلك بناء شراكة مجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.

// انتهى //

15:56ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.