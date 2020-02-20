السعودية اليوم / جامعة طيبة تستضيف الاجتماع السابع لعمداء كليات إدارة الأعمال بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية



المدينة المنورة 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

عُقد بجامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم, الاجتماع السابع لعمداء كليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش الاجتماع إجازة الخطة الخمسية لأمانة لجنة عمداء كليات إدارة العمال 2020-2025، ومتابعة ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماعات الماضية، والتعاون بين كليات إدارة الأعمال في دول المجلس والتبادل الطلابي والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي, والاستفادة من تجارب الكليات المتميزة على مستوى الخليج.

وخلص المجتمعون إلى عدد من التوصيات من أبرزها: الاهتمام بعقد الاتفاقيات الثنائية بين الكليات فيما يختص بالتبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالاعتماد الأكاديمي، وإجازة الخطة الخمسية 2020-2025 لأمانة لجنة عمداء كليات إدارة الأعمال وإثراء البحوث المشتركة بين الكليات فيما يخدم المعرفة, كما تم الاتفاق على موعد الاجتماع القادم بكلية إدارة الأعمال بجامعة تبوك في شهر فبراير ٢٠٢١.

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15:40ت م

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