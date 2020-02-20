السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يدشن مشروع "بوابة المستقبل" في مدارس المنطقة



نجران 26 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 20 فبراير 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران اليوم, المرحلة الأولى من مشروع مدارس بوابة المستقبل "التحول الرقمي" التي يستفيد منها أكثر من ٢٩ ألف طالب وطالبة بمدارس المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، الذي أكد أن مشروع بوابة المستقبل هو إحدى مبادرات وزارة التعليم نحو تعلم رقمي لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشار العتيبي، إلى أن تعليم نجران طبق مشروع بوابة المستقبل "التحول الرقمي "في أكثر من ٩٠ مدرسة كمرحلة أولى، وجرى تجهيز ٤٥ مدرسة جاهزة للعمل حيث يبلغ عدد الطلاب المستفيدين ٢٩ ألف طالب وطالبة في ٥٨٥ فصل إلكتروني، كما جرى خلال العمل توزيع ٨٩٧ جهاز حاسب آلي محمول للمعلمين والمعلمات، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في التعليم من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية اللازمة لعمليات التعليم والتعلم داخل وخارج قاعات الدرس.

بعدها قام سمو الأمير تركي بن هذلول بالتداخل مع أبنائه الطلاب من خلال الفصول الإلكترونية في نقل مباشر عبر الدائرة الإلكترونية،- سائلا الله- أن تكون هذه التقنية حافزا للطلاب والطالبات لخدمة هذه البلاد المباركة.

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15:40ت م

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