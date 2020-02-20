شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الشراكة مع القطاع الخاص يحقق إنجازات على أرض الواقع والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الاسكان ماجد الحقيل، إن هناك دعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل مايحقق استقرار المواطن. وأوضح خلال إطلاق "حي الإعلاميين" في مشروع مياسم بجدة، أن الشراكة مع القطاع الخاص يحقق إنجازات على أرض الواقع، موضحاً أن مشروع مياسم أحد أهم المشاريع السكنية في جدة ويتضمن 6000 وحدة سكنية ، كما يضم المشروع حي للاعلاميين ضمن برنامج (الاسكان للتمكين الاعلامي).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان: الشراكة مع القطاع الخاص يحقق إنجازات على أرض الواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.