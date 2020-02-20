مستشفى مجدي يعقوب الجديد.. مشروع العام الإنساني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدخل مبادرة "صناع الأمل" 2020 مرحلة جديدة في دعم العمل الإنساني، بحيث تسعى إلى تسليط الضوء على مشروع إنساني أو خيري ذي بُعد عربي، يمس قطاعا عريضا من الفئات المعنية أو المستهدفة، وينطوي على نتائج بعيدة المدى، ويتم حشد أكبر جهد تبرع من نوعه في ترجمة حية للمسؤولية الفردية والمجتمعية والمؤسسية في دعم مبادرات إنسانية عربية مستدامة.

وأعلنت مبادرة "صناع الأمل" في دورة هذا العام تبني مشروع بناء مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر، بوصفه مشروع العام الإنساني العربي، بحيث سيتم تخصيص ريع الحفل لدعمه.

وسيكون المستشفى التخصصي الجديد إحدى أكبر المؤسسات العلاجية من نوعها عربيا، من خلال كادر طبي مؤهل وتجهيزات ومعدات طبية وجراحية تعد الأحدث في العالم؛ حيث سيوفر المستشفى خدماته لعلاج مرضى القلب من كل أنحاء الوطن العربي مجانا.

ويجري المستشفى 12 ألف عملية جراحة سنويا؛ 70% منها تستهدف الأطفال، كما ستستقبل العيادات الخارجية أكثر من 80 ألف مريض سنويا، وسيتم تدريب أكثر من 1000 طبيب وجراح مختص في أمراض القلب من خلال مركز التعليم والتدريب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بحيث يكونون ضمن الكادر الطبي عالي التأهيل في المستشفى.