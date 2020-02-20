سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 20 فبراير 2020

عاود سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 103.5 جنيه.

كمار ارتفع السعر لدى البنك المركزي السوداني إلى 53.1 جنيه للشراء و53.36 للبيع مقابل 52.20 جنيه للشراء و52.46 جنيه للبيع، سعر الأمس.

ويتوقع متعاملون أن يرتفع الدولار في السوق السوداء متجها صوب 120 جنيها بحلول نهاية العام الجاري وسط نقص موارد النقد الأجنبي، وتقدر ديون السودان بنحو 60 مليار دولار.

وبلغ الانخفاض في قيمة الجنيه السوداني إلى نحو 25% حيث يجري تداول الدولار الواحد حاليا في نطاق يتراوح بين 103 إلى 105 جنيهات في السوق الموازي مقارنة بـ 85 جنيها بنهاية 2019 الأمر الذي أدى إلى فوضى عارمة في الأسواق وارتفاع متواصل في أسعار السلع الأساسية وأثار مخاوف كبيرة في أوساط التجار والمستوردين.

العديد من الأسباب تؤدي للانخفاض الحالي في قيمة الجنيه من بينها الانخفاض الحاد في الميزان التجاري حيث يزيد حجم الواردات بنحو 3 مليارات دولار عن صادرات البلاد الحقيقية، إضافة إلى المضاربات الكبيرة التي تجري على الدولار في ظل انخفاض المعروض.

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و تسعى الحكومة الانتقالية في السودان للقيام بإصلاحات هيكلية لتطويق الأزمة التي تأتي كنتاج للتراكمات السلبية الكبيرة التي نجمت عن سياسات النظام السابق.

سعر اليورو والإسترليني

وحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 57.32 جنيه للشراء مقابل 57.61 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 68.55 جنيه للشراء مقابل 68.89 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 111 جنيها والإسترليني 132 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفي المركزي السوداني، سجل الريال السعودي 14.15 جنيه للشراء مقابل 14.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.45 جنيه للشراء و14.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 172.23 جنيه للشراء و173.09 جنيه للبيع.

أما السوق السوداء وفقا لمواقع محلية فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي بـ (27.46) جنيهاً، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي (27.94) جنيهاً، وبلغ سعر الدينار الكويتي 241 جنيها .