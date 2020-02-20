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الجراد يستنفر فرق المكافحة في الكويت

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2020-02-20

الجراد يستنفر فرق المكافحة في الكويت

متابعات الخليج 365 – متابعة

قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية إنها قامت بتوزيع فرق عمل لرصد تحرك أسراب الجراد الصحراوي ومكافحته بكامل معداتها وذلك وفقاً للآلية التي تم إعدادها مسبقاً بهذا الخصوص.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية قال مدير العلاقات العامة في الهيئة حامد العازمي اليوم الخميس إن الزراعة تعمل وفق الخطة المعدة لمواجهة تحرك أسراب الجراد مبيناً أن الفرق تقوم حالياً بالعمل على رصد حركة أسراب الجراد بالمناطق الزراعية.

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يأتي هذا فيما دعت وزارة البيئة المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها للإبلاغ عن حالة الجراد بعد وصول أسراب من هذه الحشرات إلى الخبر والدمام.

من جهة أخرى حذر خبراء في البيئة من أن غزواً آخر الجراد الصحراوي من المحتمل أن يضرب شرق إفريقيا في غضون بضعة أسابيع.

وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد) من مقرها في جيبوتي أمس، إن الحشرات الطائرة تقوم في الوقت الحالي بوضع البيض على طول طريق هجرتها عبر العديد من دول شرق إفريقيا، حيث من المحتمل أن تفقس الشهر المقبل، وتشكل تهديداً خطيراً لموسم الزراعة المقبل والأمن الغذائي.

وذكر الخبراء، أن هذا التحذير يأتي بعد أن غزت أسراب من ملايين الجراد الصحراوي شرق إفريقيا في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تدمير المحاصيل والمراعي في منطقة يفتقر فيها الكثيرون بالفعل إلى الغذاء بسبب الجفاف والصراعات.

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