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الفلقي يتفقد المشروعات والخدمات بقرى مركز حبطن
متابعات الخليج 365 – أحمد الشهري – محايل
تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم، عدداً من قرى مركز حبطن التابع للمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة، لمتابعة كل ما يهم متابعات الخليج 365 والوقوف على احتياجاته .
واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس المركز أحمد آل هيازع عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات، كما التقى أهالي تلك القرى ، مستمعاً لاحتياجاتهم الخدمية.
وزار ” الفلقي ” مركز الرعاية الصحية الأولية بمركز حبطن للاطلاع على سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة .
وأكد ” الفلقي ” أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة، بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
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