2020-02-20

سهم أرامكو يغلق مرتفعاً لليوم الرابع على التوالي

متابعات الخليج 365 – الرياض

واصل سهم أرامكو الصعود لليوم الرابع على التوالي لينتهي جلسة اليوم عند 33.65 ريال مرتفعاً بقيمة 0.25 ريال أي ما يعادل 0.75% من قيمته.

وكان الإغلاق السابق لسهم أرامكو عند 33.40 وهو نفس سعر افتتاح اليوم.

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وخلال جلسة التداول صعد السهم إلى السعر الأعلى مسجلا 33.70 ريال بينما كان السعر الأدنى خلال جلسة اليوم 33.30 ريال.

وبلغ عدد الصفقات 7,564 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقة 950 سهماً

وكانت الكمية المتداولة اليوم من أسهم أرامكو 7,184,453 سهما بقيمة 241,053,107.55 ريال.

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