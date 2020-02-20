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2020-02-20 إخلاء وإصابات بالخوف والهلع بحريق عمارة سكنية في الطائف متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف سيطرت فرق الدفاع المدني بالطائف على حريق اندلع في عمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار في حي الريان. وتمكن رجال الدفاع المدني من إخماد الحريق في وقت وجيز ، فيما تم إخلاء جميع سكان العمارة والذين أصيب بعض منهم بالخوف والهلع وخصوصاً الأطفال. Advertisements وكشفت معلومات أولية لـ “متابعات الخليج 365 ” أن أسباب الحريق تعود لماس كهربائي بأحد مطابخ الشقق بالدور الرابع، فيما باشر عددٌ من فرق الدفاع المدني بالطائف موقع الحريق بمشاركة من الهلال الأحمر السعودي وشركة الكهرباء. “متابعات الخليج 365 ” ستوافيكم بالتفاصيل حال وصولها من المتحدث الرسمي بالدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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