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شرطة الرياض تقبض على مواطن بحيازته سلاح ناري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حيازة أحد الأشخاص لسلاح ناري من نوع رشاش أثناء وجوده داخل أحد المطاعم بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض، بما يخالف الأنظمة ودون اكتراث لخطورة ذلك وتأثيره السلبي على الشعور العام بالأمان، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الفرق الأمنية بدوريات الأمن بمنطقة الرياض من تحديد هويته والقبض عليه، مواطن بالعقد الخامس من العمر. وقد أوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.



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