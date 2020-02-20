، الجزائر تعلن قدرتها على تحقيق السلام في ليبيا إذا حصلت على تفويض أممي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، في مقابلة نُشرت اليوم (الخميس)، استعداد الجزائر للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال "تبون" للصحيفة: "إذا حصلنا على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة، فنحن قادرون على تحقيق السلام في ليبيا على نحو سريع؛ لأن الجزائر وسيط أمين وذو مصداقية ويحظى بقبول من كافة القبائل الليبية"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأحبط رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا فايز السراج، أمس الآمال في إحياء سريع لمفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، بعدما انسحب الوفد التابع له من المحادثات جراء قصف قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر العاصمة طرابلس.الجزائر ليبيا
الجزائر تعلن قدرتها على تحقيق السلام في ليبيا إذا حصلت على تفويض أمميصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-20
أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، في مقابلة نُشرت اليوم (الخميس)، استعداد الجزائر للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال "تبون" للصحيفة: "إذا حصلنا على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة، فنحن قادرون على تحقيق السلام في ليبيا على نحو سريع؛ لأن الجزائر وسيط أمين وذو مصداقية ويحظى بقبول من كافة القبائل الليبية"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأحبط رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا فايز السراج، أمس الآمال في إحياء سريع لمفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، بعدما انسحب الوفد التابع له من المحادثات جراء قصف قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر العاصمة طرابلس.
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
03:36 PM
"تبون" أكد استعداد بلاده للوساطة لوقف إطلاق النار
أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، في مقابلة نُشرت اليوم (الخميس)، استعداد الجزائر للوساطة في أي محادثات تهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال "تبون" للصحيفة: "إذا حصلنا على تفويض من مجلس الأمن بالأمم المتحدة، فنحن قادرون على تحقيق السلام في ليبيا على نحو سريع؛ لأن الجزائر وسيط أمين وذو مصداقية ويحظى بقبول من كافة القبائل الليبية"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأحبط رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا فايز السراج، أمس الآمال في إحياء سريع لمفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، بعدما انسحب الوفد التابع له من المحادثات جراء قصف قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر العاصمة طرابلس.
، الجزائر تعلن قدرتها على تحقيق السلام في ليبيا إذا حصلت على تفويض أممي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تعلن قدرتها على تحقيق السلام في ليبيا إذا حصلت على تفويض أممي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.