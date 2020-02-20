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علمت "الخليج 365" أن الإدارة التعليمية بمكة المكرمة اتخذت عقوبات حول حادثة "المزحة الثقيلة" التي شهدتها مدرسة بالشرائع، وظهر فيها طالب يعتدي على آخر، قبل نحو شهرين تقريباً.
وأشارت المعلومات إلى أن الإدارة التعليمية بمكة المكرمة طبّقت الإجراء الأول من الدرجة السادسة للائحة المخالفات السلوكية بحق الطالب الذي قام بالتصوير، وتمثلت العقوبة في حرمانه من الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني والأول من العام المقبل، والدراسة عن طريق الانتساب في غير مدرسته الحالية.
كما شملت العقوبة بحق الطالبين المشاركين في المضاربة وخصم عشر درجات من السلوك ونقل الطالب "المعتدي" إلى مدرسة أخرى، وإبقاء الطالب "المعتدى عليه" في مدرسته.
وكانت مدرسة بالشرائع بمكة المكرمة، قد شهدت حادثة اعتداء طالب على آخر داخل المدرسة، وهي الحادثة التي انتشرت في مقطع فيديو عُرف بـ"المزحة الثقيلة"، فيما فتحت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة من حينها تحقيقاً حول الواقعة.الإدارة التعليمية بمكة المكرمة مكة المكرمة المزحة الثقيلة
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 03:44 PM
واقعة شهدتها مدرسة بالشرائع وظهر فيها طالب يعتدي على آخر قبل شهرين
علمت "الخليج 365" أن الإدارة التعليمية بمكة المكرمة اتخذت عقوبات حول حادثة "المزحة الثقيلة" التي شهدتها مدرسة بالشرائع، وظهر فيها طالب يعتدي على آخر، قبل نحو شهرين تقريباً.
وأشارت المعلومات إلى أن الإدارة التعليمية بمكة المكرمة طبّقت الإجراء الأول من الدرجة السادسة للائحة المخالفات السلوكية بحق الطالب الذي قام بالتصوير، وتمثلت العقوبة في حرمانه من الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني والأول من العام المقبل، والدراسة عن طريق الانتساب في غير مدرسته الحالية.
كما شملت العقوبة بحق الطالبين المشاركين في المضاربة وخصم عشر درجات من السلوك ونقل الطالب "المعتدي" إلى مدرسة أخرى، وإبقاء الطالب "المعتدى عليه" في مدرسته.
وكانت مدرسة بالشرائع بمكة المكرمة، قد شهدت حادثة اعتداء طالب على آخر داخل المدرسة، وهي الحادثة التي انتشرت في مقطع فيديو عُرف بـ"المزحة الثقيلة"، فيما فتحت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة من حينها تحقيقاً حول الواقعة.
، مصادر "الخليج 365": الحرمان والفصل والخصم لطلاب فيديو "المزحة الثقيلة" بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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