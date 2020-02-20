، أمانة جازان تطرح جزيرة سياحية ومدينة مائية ومطعماً عائماً للاستثمار ،

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أنهت أمانة منطقة جازان استعداداتها لعرض وتسويق 320 فرصة استثمارية الأسبوع القادم، ضمن ملتقى الاستثمار البلدي الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة بين 24 و26 فبراير الجاري.
وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: أمانة منطقة جازان لديها 320 فرصة استثمارية متنوعة وتستهدف استثمار هذه المناسبة لتسويق الفرص الاستثمارية الكبرى وفي مقدمتها 14 فرصة نوعية ومميزة تشكل عددًا من القطاعات الواعدة؛ إحداها جزيرة سياحية مساحتها 1.6 مليون متر مربع تتميز بموقعها الاستراتيجي وقربها من مطار الملك عبدالله الدولي.
وأضاف: يأتي من ضمن الفرص الكبرى مدينة ألعاب مائية على أرض مساحتها 100 ألف متر مربع على الساحل الشرقي لمدينة جيزان نهدف من خلالها خلق تجربة ترفيهية بحرية فريدة. كما تضم الفرص مطعماً عائماً للمأكولات البحرية على مساحة 4500 متر مربع وسوق للأسماك (تجاري/ سياحي)، وتتنوع بقية الفرص بين منتجعات سياحية ومدن ترفيهية ومولات تجارية ومقاهٍ عصرية وغيرها من الفرص.
وأردف: تمتلك منطقة جازان مقومات سياحية مميزة، ومن هذا المنطلق حرصت الأمانة على التنوع في الفرص المطروحة المميزة، والتي ستوفر العديد من الفرص الوظيفية مواكبة لرؤية المملكة 2030.
واختتم بدعوة لكل المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال لزيارة جناح أمانة منطقة جازان في الملتقى والاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها بأساليب متنوعة أمام الزوار طيلة أيام الملتقى.
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 03:43 PM
أنهت استعداداتها لإطلاق عرضها في ملتقى الاستثمار البلدي بالرياضأمانة جازان تطرح جزيرة سياحية ومدينة مائية ومطعماً عائماً للاستثمار
أنهت أمانة منطقة جازان استعداداتها لعرض وتسويق 320 فرصة استثمارية الأسبوع القادم، ضمن ملتقى الاستثمار البلدي الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة بين 24 و26 فبراير الجاري.
وقال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: أمانة منطقة جازان لديها 320 فرصة استثمارية متنوعة وتستهدف استثمار هذه المناسبة لتسويق الفرص الاستثمارية الكبرى وفي مقدمتها 14 فرصة نوعية ومميزة تشكل عددًا من القطاعات الواعدة؛ إحداها جزيرة سياحية مساحتها 1.6 مليون متر مربع تتميز بموقعها الاستراتيجي وقربها من مطار الملك عبدالله الدولي.
وأضاف: يأتي من ضمن الفرص الكبرى مدينة ألعاب مائية على أرض مساحتها 100 ألف متر مربع على الساحل الشرقي لمدينة جيزان نهدف من خلالها خلق تجربة ترفيهية بحرية فريدة. كما تضم الفرص مطعماً عائماً للمأكولات البحرية على مساحة 4500 متر مربع وسوق للأسماك (تجاري/ سياحي)، وتتنوع بقية الفرص بين منتجعات سياحية ومدن ترفيهية ومولات تجارية ومقاهٍ عصرية وغيرها من الفرص.
وأردف: تمتلك منطقة جازان مقومات سياحية مميزة، ومن هذا المنطلق حرصت الأمانة على التنوع في الفرص المطروحة المميزة، والتي ستوفر العديد من الفرص الوظيفية مواكبة لرؤية المملكة 2030.
واختتم بدعوة لكل المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال لزيارة جناح أمانة منطقة جازان في الملتقى والاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها بأساليب متنوعة أمام الزوار طيلة أيام الملتقى.
، أمانة جازان تطرح جزيرة سياحية ومدينة مائية ومطعماً عائماً للاستثمار ،
المصدر : الخليج 365
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