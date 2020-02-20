، رعب "كورونا".. أهالي البصرة "يغلقون الحدود" مع إيران ،

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أغلق أهالي البصرة منفذ الشلامجة الحدودي لمنع دخول الوافدين الإيرانيين تخوفًا من انتقال وباء "كورونا" إلى بلادهم، فيما أكدت سلطة الطيران المدني العراقية، الخميس، استمرار رحلاتها إلى إيران.
وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقية عن استمرار رحلاتها إلى إيران وعدم تأجيل أي رحلة بالرغم من المخاوف بسبب انتشار "كورونا" في مدينة قم الإيرانية، وفرض الحجر الصحي على عدد من مستشفياتها مع تعطيل الدوام الرسمي.
وقال مدير المنافذ الحدودية، عمر الوائلي: إدارة المنافذ وجهت جميع المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران بضرورة تفعيل وتدقيق فحص وإجراء اللازم مع المسافرين والبضائع في المحاجر الصحية والبيطرية العاملة بالمنافذ الحدودية".
وأضاف وفقًا لوكالة الأنباء العراقية: الفحص لا يشمل الوافدين فقط بل حتى البضائع القادمة من إيران وكل ما يتسبب بنقل العدوى.
وكانت وكالة مهر الإيرانية للأنباء قد أفادت، الأربعاء، بأن إيرانيين اثنين توفيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الإيرانية إصابة شخصين بالمرض.
وأعلن مستشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا وهاب زادة، اليوم، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وفي تطور آخر، انتشرت تقارير إعلامية مفادها أن السلطات الصحية في البصرة طالبت المسؤولين العراقيين بإغلاق الحدود مع ايران، إلا أن وزارة الصحة نفت صحة هذه الأنباء.
لكن المطالب الشعبية بإيقاف الرحلات من وإلى إيران ارتفعت على المواقع الاجتماعية، حيث طالب عراقيون على تويتر بضرورة فرض إغلاق مؤقت للحدود مع إيران.
وأغلق أهالي البصرة منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران لمنع دخول الوافدين الإيرانيين.
وأفادت مصادر سياسية بنية حكومة إقليم كردستان دراسة إغلاق مؤقت لحدودها مع إيران للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية.منفذ الشلامجة الحدودي الوافدين الإيرانيين فيروس كورونا الجديد
رعب "كورونا".. أهالي البصرة "يغلقون الحدود" مع إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-20
أغلق أهالي البصرة منفذ الشلامجة الحدودي لمنع دخول الوافدين الإيرانيين تخوفًا من انتقال وباء "كورونا" إلى بلادهم، فيما أكدت سلطة الطيران المدني العراقية، الخميس، استمرار رحلاتها إلى إيران.
وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقية عن استمرار رحلاتها إلى إيران وعدم تأجيل أي رحلة بالرغم من المخاوف بسبب انتشار "كورونا" في مدينة قم الإيرانية، وفرض الحجر الصحي على عدد من مستشفياتها مع تعطيل الدوام الرسمي.
وقال مدير المنافذ الحدودية، عمر الوائلي: إدارة المنافذ وجهت جميع المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران بضرورة تفعيل وتدقيق فحص وإجراء اللازم مع المسافرين والبضائع في المحاجر الصحية والبيطرية العاملة بالمنافذ الحدودية".
وأضاف وفقًا لوكالة الأنباء العراقية: الفحص لا يشمل الوافدين فقط بل حتى البضائع القادمة من إيران وكل ما يتسبب بنقل العدوى.
وكانت وكالة مهر الإيرانية للأنباء قد أفادت، الأربعاء، بأن إيرانيين اثنين توفيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الإيرانية إصابة شخصين بالمرض.
وأعلن مستشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا وهاب زادة، اليوم، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وفي تطور آخر، انتشرت تقارير إعلامية مفادها أن السلطات الصحية في البصرة طالبت المسؤولين العراقيين بإغلاق الحدود مع ايران، إلا أن وزارة الصحة نفت صحة هذه الأنباء.
لكن المطالب الشعبية بإيقاف الرحلات من وإلى إيران ارتفعت على المواقع الاجتماعية، حيث طالب عراقيون على تويتر بضرورة فرض إغلاق مؤقت للحدود مع إيران.
وأغلق أهالي البصرة منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران لمنع دخول الوافدين الإيرانيين.
وأفادت مصادر سياسية بنية حكومة إقليم كردستان دراسة إغلاق مؤقت لحدودها مع إيران للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية.
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
03:15 PM
توجيه جميع المراكز الصحية بضرورة تفعيل وتدقيق الفحص
أغلق أهالي البصرة منفذ الشلامجة الحدودي لمنع دخول الوافدين الإيرانيين تخوفًا من انتقال وباء "كورونا" إلى بلادهم، فيما أكدت سلطة الطيران المدني العراقية، الخميس، استمرار رحلاتها إلى إيران.
وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقية عن استمرار رحلاتها إلى إيران وعدم تأجيل أي رحلة بالرغم من المخاوف بسبب انتشار "كورونا" في مدينة قم الإيرانية، وفرض الحجر الصحي على عدد من مستشفياتها مع تعطيل الدوام الرسمي.
وقال مدير المنافذ الحدودية، عمر الوائلي: إدارة المنافذ وجهت جميع المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران بضرورة تفعيل وتدقيق فحص وإجراء اللازم مع المسافرين والبضائع في المحاجر الصحية والبيطرية العاملة بالمنافذ الحدودية".
وأضاف وفقًا لوكالة الأنباء العراقية: الفحص لا يشمل الوافدين فقط بل حتى البضائع القادمة من إيران وكل ما يتسبب بنقل العدوى.
وكانت وكالة مهر الإيرانية للأنباء قد أفادت، الأربعاء، بأن إيرانيين اثنين توفيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الإيرانية إصابة شخصين بالمرض.
وأعلن مستشار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا وهاب زادة، اليوم، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
وفي تطور آخر، انتشرت تقارير إعلامية مفادها أن السلطات الصحية في البصرة طالبت المسؤولين العراقيين بإغلاق الحدود مع ايران، إلا أن وزارة الصحة نفت صحة هذه الأنباء.
لكن المطالب الشعبية بإيقاف الرحلات من وإلى إيران ارتفعت على المواقع الاجتماعية، حيث طالب عراقيون على تويتر بضرورة فرض إغلاق مؤقت للحدود مع إيران.
وأغلق أهالي البصرة منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران لمنع دخول الوافدين الإيرانيين.
وأفادت مصادر سياسية بنية حكومة إقليم كردستان دراسة إغلاق مؤقت لحدودها مع إيران للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية.
، رعب "كورونا".. أهالي البصرة "يغلقون الحدود" مع إيران ،
المصدر : الخليج 365
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