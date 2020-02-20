السعودية | الأمير فيصل بن فرحان يستقبل وزير خارجية مملكة هولندا

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد.



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