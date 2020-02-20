شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمواطن أشهر سلاح رشاش في مطعم بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حيازة أحد الأشخاص لسلاحٍ ناري من نوع رشاش أثناء تواجده بداخل أحد المطاعم بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض بما يخالف الأنظمة ودون اكتراثٍ لخطورة ذلك وتأثيره السلبي على الشعور العام بالأمان , فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن الفرق الأمنية بدوريات الأمن بمنطقة الرياض من تحديد هويته والقبض عليه ، مواطن بالعقد الخامس من العمر . وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

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