شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وخدمات بمعايير عالمية.. ”الخليج 365” في سجن المباحث بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

- جولة داخل مستشفى السجن والأقسام المختلفة لرصد الخدمات المقدمة للنزلاء

- سينما وموسيقي وخلوة شرعية.. خدمات على أعلى مستوى

- 220 كتاب فى مكتبة السجن تجدد ا كل 6 أشهر

- النزلاء: المعاملة والخدمات جيدة ويعاد تأهيلنا بمهن نواجه بها المستقبل

أشاد نزلاء ونزيلات سجن مباحث الدمام بالمنطقة الشرقية بما يقدم لهم من خدمات على مستوى راقي وعالمي ، وتوفير كافة الحقوق دون أي تقصير .

جاء ذلك خلال حفل شواء للنزلاء أقيم أمس بسجن المباحث بمدينة الدمام بحضور الأهالي والأعلاميين.

قامت "اليوم" قامت بجولة في أقسام إدارة الوقت في سجن المباحث بمدينة الدمام وأطلعت على المستشفى التي تم إنشائه داخل السجن لخدمة النزلاء والنزيلات كافة ويغطي كافة التخصصات الطبية حيث يحتوي على 36 غرفة تنويم ويبلغ عدد الأطباء 30 طبيب و 75 ممرض و11 طبيب زائر بالإضافة إلى إنشاء غرفة للعمليات اليوم الواحد.

الخلوة الشرعية

كما أطلعت "اليوم" على قسم الخلوة الشرعية والذي يحتوي على 30 غرفة مجهزة على أعلى المستويات الفندقية حيث يسمح للنزلاء بالأتصال أسبوعياً بذويهم والزيارة مرتين في الأسبوع بالأضافة إلى الخلوة الشرعية مرة في الشهر.

كما أنه قد تم في الفترة الماضية إقامة حفلين زواج للنزلاء ومن المتوقع في المقبل إقامة حفلين أيضاً ، وبعض النزلاء يتم التوصية لهم بخلوة شرعية من الأطباء بأكثر من مره في الشهر فيسمح لهم بذلك .

القسم النسائي

كما تم زيارة القسم النسائي في السجن والذي تم افتتاحه قبل ثلاث سنوات وبه 17 نزيله ويتوفر لهم كافة الخدمات بتخصيص عيادة خاصة بهم وعيادة نفسية أيضا ،بالأضافة إلى صالة التجميل والخياطة وصالة المكتبة والإستراحة ومنطقة التشميس ، كما يتاح للنزيلة تربية أبنائها دون سن العامين بتوفير كافة الأحتياجات لهم وللأطفال.

قسم المناصحة

وايضا قسم الزيارة العامة والخلوة الشرعية للنزيل الذى يتيح حق الزيارة للنزيل والإلتقاء بذويه مرتين في الشهر ، أما الخلوة الشرعية فتكون مره في الشهر ، كما تتيح له الإتصال الأسبوعي بذويه وغرف هذا القسم مخصصة لإلتقاء النزيل بذويه ويوجد غرفة مخصصة للعرسان.

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قسم الامانات

أما في قسم الأمانات والذي يتم فيه حفظ المصاريف المالية للنزيل المصروفة له من قبل الحكومة وأيضاً الدعم الأسري ، كما أنه يتم دراسة حالة النزيل وأسرته في البداية ، كما يوجد في القسم جهاز صراف آلي .

وأيضاً قسم الخياطة والحياكة اليدوية والغالبية من هذه الأقسام العاملين فيها من النزلاء وقسم غسيل الملابس حيث يتم وضع ملابس النزلاء في مكان مخصص ويقوم العاملين في المغسلة بأخذ الملابس ومن ثم غسلها ووضعها في مكان مخصص حتى يتمكن النزيل من اخذ ملابسه.

وكذلك السوبر ماركت حيث يوجد لدى كل نزيل بطاقة عند الشراء منها يتم خصم المبلغ من صندوق الأمانات الخاص بالنزيل ، وعمل النزلاء في هذه الأقسام يكون على فترتين يومياً.

كما يوجد قسم إعلامي يضم استديو تسجيل وهندسة صوتية ومونتاج للأفلام والمسرحيات ، وكذلك مركز ترفيهي ورياضي يضم مختلف أنواع الرياضات ، ويتوفر ايضاً سينما للنزلاء.

النزلاء يتحدثون

والتقت "اليوم" بعدد من النزلاء والنزيلات ، حيث قال ع . د انه خريج من معهد صناعي وله قرابة 4 سنوات موقوف ويعمل حالياً في مكتبة السجن منذ قرابة 3 سنوات حيث تحتوي المكتب على 220 كتاب متنوع مابين روايات وقصص عربية وأجنبية حسب طلب النزلاء وإدارة السجن تجدد الكتب كل 6 أشهر.

وأضاف النزيل أنه يأخذ كافة حقوقه بشكل كامل ويمارس حياته بالشكل الطبيعي وتعامل الجميع راقي جداً وكل مايطلبه يجده.

فيما قالت أم إبراهيم نزيلة منذ 5 سنوات وأنها محكوم عليها لمدة 6 سنوات و إدارة الوقت بالسجن تقوم بتوفير كافة الأمكانات والإحتياجات والرعاية داخل السجن ممتازة.

وأضافت أنها حملت ووضعت داخل السجن وابنتها معها حالياً لتربيتها حسب النظام المتاح لنا كنزلاء حيث تبلغ من العمر 4 أشهر ويحق لي أن يكون معي حتى سن السنتين كما أن السجن قام بتوفير كافة الخدمات والمتطلبات التي أحتاجها انا وابني.

مشيره إلى رقي تعامل العاملين في القسم النسائي من منسوبي السجن بالأضافة إلى تواصل الأخصائيين النفسيين بشكل دائم وتقديم النصائح والرد على الأستفسارات بشكل دائم دون تردد.

وصرح النزيل أ . ر أنه تم تدريبه على الخياطة وأصبح الآن هو المدرب ، كما يوجد ايضاً قسم الحلاقة بالقرب من هذا القسم.

وقال م . ع لـ "اليوم" أحد النزلاء من 6 أعوام ، أنه تمت الموافقه له من الجهات المختصة بالتبرع بكليته لوالده ، ناصحاً جميع النزلاء في مختلف المناطق بعدم التردد في مثل هذه المبادرات ، وعبر عن رضاه بالخدمات المقدمة للنزلاء في مختلف الأقسام.