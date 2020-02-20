لفتة طيبة لمحمد صلاح تجاه طفل سوري من أصحاب الهمم

حرص النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي على إهداء حذائه للطفل السوري خميس الجاسر، الذي فقد جزءا من ساقه في أحد التفجيرات في بلاده.

ونشر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة الطفل السوري خميس الجاسر، مع هدية عبارة عن حذاء موقع من محمد صلاح، بالإضافة إلى قميص ليفربول.

خميس البالغ من العمر 8 سنوات فقد جزءا من ساقه اليمنى في أحد التفجيرات في بلاده التي تعاني من الحرب منذ سنوات طويلة، لكنه يعشق كرة القدم وصلاح.

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ويعرف عن محمد صلاح سرعة الاستجابة للأطفال الذين يمرون بظروف صعبة من محبيه، حيث سبق وأن حقق النجم المصري حلم طفل سوري يسمى عمار كان يتمنى مقابلته.

وفي عام 2018 حقق صلاح حلم الطفل السوري عمار الذي يعاني من مرض ضمور العضلات، حيث كان يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أبدى الطفل رغبته الكبرى في مقابلة نجم "الريدز".





يذكر أن صلاح يعد أحد الأعمدة الأساسية في صفوف ليفربول منذ انضمامه للفريق في صيف 2017، بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، ولقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

صلاح صاحب الـ27 عاما شارك في 35 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 9 أخرى.