تفاصيل القبض على شخص استعرض بسلاح رشاش في الرياض

2020-02-20

متابعات الخليج 365 – الرياض

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ألقت شرطة الرياض القبض على شخص استعرض بسلاح رشاش في أحد المطاعم.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حيازة أحد الأشخاص لسلاحٍ ناري من نوع رشاش أثناء تواجده بداخل أحد المطاعم بحي الشفاء جنوب العاصمة الرياض بما يخالف الأنظمة ودون اكتراثٍ لخطورة ذلك وتأثيره السلبي على الشعور العام بالأمان.

فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الفرق الأمنية بدوريات الأمن بمنطقة الرياض من تحديد هويته والقبض عليه ، مواطن بالعقد الخامس من العمر .

وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

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