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فيديو.. ممرضة سعودية تكشف تفاصيل إنقاذ عامل تعرض للدهس بعسير
متابعات الخليج 365 – خميس مشيط
كشفت الممرضة السعودية عائشة الشهري عن تفاصيل إنقاذ عدد من الممرضات السعوديات لشخص تعرض لحالة دهس يوم أمس الأربعاء في خميس مشيط.
وقالت الشهري في اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية إنها صادفت هي وأختها صفية وصديقتها منال الشهري، على طريق المدينة العسكرية في خميس مشيط أحد العمال تعرض لحادث مروري ما أدى إلى فقده الوعي حيث تم عمل إنعاش قلبي له وإسعافه بواسطة حقيبة الإسعافات الأولية التي كانت بحوزتهم.
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