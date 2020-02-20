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شركة الورق تُقيل رئيسها التنفيذي وتقاضيه لاستعادة أموالها

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2020-02-20

شركة الورق تُقيل رئيسها التنفيذي وتقاضيه لاستعادة أموالها

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعلنت الشركة لصناعة الورق صدور قرار مجلس إدارتها بالأغلبية بإقالة رئيس مجلس الإدارة المهندس فهد بن محمد الداود بعد التجاوزات الأخيرة.

وقالت الشركة في خطاب أرسلته إلى السوق المالية السعودية إنها تود إبلاغ مساهميها أنه سيتم الإعلان عن تعيين رئيس مجلس إدارة جديد بعد انتخابه من أعضاء المجلس.

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وأوضحت الشركة أن تأخرها عن الإفصاح عن هذا القرار هو للتأكد من نظامية هذا الإجراء بعد استلام الاستشارات اللازمة.

وكانت شركة الورق أعلنت في وقت سابق أن مجلس الإدارة عقد اجتماعه في تاريخ 21 يناير 2020م لمناقشة الإنهاء الفوري لعضوية المهندس حسان بن مريزن عسيري كعضو منتدب للشركة السعودية لصناعة الورق وكذلك الإنهاء الفوري لعضويته من الشركات التي تمتلكها الشركة السعودية لصناعة الورق والتي تمتلك الشركة حصصاً فيها.

وقالت الشركة إن هذا القرار جاء نتيجة تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة المهندس حسان بن مريزن عسيري بعد قرار فسخ عقده كرئيس تنفيذي للشركة ورفع قضية عليه لاسترداد أموال الشركة خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي.

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