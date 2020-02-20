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2020-02-20 طريقة الإبلاغ عن أسراب الجراد متابعات الخليج 365 – الرياض دعت وزارة البيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أسراب الجراد حتى يتم مكافحتها وفق الخطة التي أعدتها لذلك.

وحثت الوزارة على الإبلاغ عن حالات الجراد بقولها : كن شريكاً في القضاء على الجراد الآن بتسجيل بلاغ عبر تطبيق وزارة البيئة والمياه والزراعة لنظام البلاغات الموحّد ” ⁧بلغ⁩ ” أو رقم الواتساب 0530233560 وبخطوات سهلة. Advertisements تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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