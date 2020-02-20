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2020-02-20 تراجع درجة الحرارة غداً وغبار يحد الرؤية الأفقية متابعات الخليج 365 – الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية غداً، على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تمتد إلى منطقة نجران وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

كما توقعت أن يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

أما عن الرياح السطحية المتوقعة غدا الجمعة قالت الأرصاد إنها ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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