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شرطة جازان توضح حقيقة ما جرى تداوله حول اعتداء مواطن على زوجته بإحدى قرى المنطقة

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شرطة جازان توضح حقيقة ما جرى تداوله حول اعتداء مواطن على زوجته بإحدى قرى المنطقة
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس _ جيزان

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي, أنه بالإشارة لما جرى تداوله عن اعتداء مواطن على زوجته في إحدى القرى بمنطقة جازان، فقد باشرت الجهات الأمنية حريقاً في منزل بقرية صليبة التابعة لمحافظة العيدابي يوم الثلاثاء الموافق 1441/6/17هـ، نتج عنه إصابة صاحب المنزل وزوجته ونقلهما للمستشفى.

واتضح من التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية في قيام الزوج بتعمد إشعال الحريق حيث جرى إيقافه بتهمة الاعتداء على ما دون النفس لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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