السعودية | الملك سلمان يبحث مع وفد من "مركز الملك عبدالله للحوار" مكافحة التطرف

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يبحث مع وفد من "مركز الملك عبدالله للحوار" مكافحة التطرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس الأمين العام لـ"مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات" فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، وأعضاء مجلس إدارة المركز من مختلف القيادات الدينية في عدد من الدول.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بأعضاء المركز، الذين يعقدون اجتماع مجلسهم الأول في الرياض، مؤكداً أهمية المركز ودوره في ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش بين أتباع الأديان والثقافات، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.

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بدورهم، عبّر أعضاء المركز عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد على الدعم الذي تقدمه المملكة للمركز، وعلى جهود المملكة الرامية لترسيخ قيم التسامح والتعايش وبناء السلام العالمي.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض جهود ونشاطات وفعاليات المركز ومسيرة عمله.

وحضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.