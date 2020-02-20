- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن اعتداء مواطن على زوجته في إحدى القرى بمنطقة جازان، فقد باشرت الجهات الأمنية حريقاً في منزل بقرية صليبة، بتاريخ يوم الثلاثاء 17/ 6/ 1441هـ، نتج عنه إصابة صاحب المنزل وزوجته ونقلهما للمستشفى.
وتابع: اتضح من التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية في قيام الزوج بتعمد إشعال الحريق، حيث تم إيقافه بتهمة الاعتداء على ما دون النفس؛ لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية.الجهات الأمنية بمنطقة جازان اعتداء مواطن على زوجته
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 02:39 PM
شبهة جنائية واتهام بالاعتداء على ما دون النفس.. قُبض عليه واستكمال إجراءات الاستدلال
كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن اعتداء مواطن على زوجته في إحدى القرى بمنطقة جازان، فقد باشرت الجهات الأمنية حريقاً في منزل بقرية صليبة، بتاريخ يوم الثلاثاء 17/ 6/ 1441هـ، نتج عنه إصابة صاحب المنزل وزوجته ونقلهما للمستشفى.
وتابع: اتضح من التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية في قيام الزوج بتعمد إشعال الحريق، حيث تم إيقافه بتهمة الاعتداء على ما دون النفس؛ لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية.
، شرطة جازان حول المتداول عن اعتداء مواطن على زوجته: تعمد إحراق المنزل وتم إيقافه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة جازان حول المتداول عن اعتداء مواطن على زوجته: تعمد إحراق المنزل وتم إيقافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.