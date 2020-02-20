، شرطة جازان حول المتداول عن اعتداء مواطن على زوجته: تعمد إحراق المنزل وتم إيقافه ،

محمد بن مسعود - الدمام - شبهة جنائية واتهام بالاعتداء على ما دون النفس.. قُبض عليه واستكمال إجراءات الاستدلال

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه وبالإشارة لما تم تداوله عن اعتداء مواطن على زوجته في إحدى القرى بمنطقة جازان، فقد باشرت الجهات الأمنية حريقاً في منزل بقرية صليبة، بتاريخ يوم الثلاثاء 17/ 6/ 1441هـ، نتج عنه إصابة صاحب المنزل وزوجته ونقلهما للمستشفى.

وتابع: اتضح من التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية في قيام الزوج بتعمد إشعال الحريق، حيث تم إيقافه بتهمة الاعتداء على ما دون النفس؛ لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامية.الجهات الأمنية بمنطقة جازان اعتداء مواطن على زوجته