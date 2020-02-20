محمد بن مسعود - الدمام - المشاهد الجمالية في المكان اجتذبت الأهالي رغم برودة الطقس شهدت مرتفعات جبال اللوز بنيوم أمس، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية هذا العام. وظهرت المشاهد الجمالية في المكان؛ مما اجتذب الأهالي رغم برودة الطقس. Advertisements جبال اللوز تساقط خفيف للثلوج جبال اللوز تساقط خفيف للثلوج 20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 02:03 PM المشاهد الجمالية في المكان اجتذبت الأهالي رغم برودة الطقس شاهد.. الثلوج تتساقط على جبال اللوز بنيوم للمرة الثانية هذا العام شاهد.. الثلوج تتساقط على جبال اللوز بنيوم للمرة الثانية هذا العام شهدت مرتفعات جبال اللوز بنيوم أمس، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية هذا العام. وظهرت المشاهد الجمالية في المكان؛ مما اجتذب الأهالي رغم برودة الطقس. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. الثلوج تتساقط على جبال اللوز بنيوم للمرة الثانية هذا العام ،

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